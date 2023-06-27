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Атлетик Эскальдес
27.06.2023 19:00 - : -
Будучност
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Лига чемпионов
27 июня 2023, 02:13 | Обновлено 27 июня 2023, 03:13
31
0

Атлетик Эскальдес – Будучност. Прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 июня в 16:00 по Киеву

27 июня 2023, 02:13 | Обновлено 27 июня 2023, 03:13
31
0
Атлетик Эскальдес – Будучност. Прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов
Twitter

27 июня на «Копавогсвьоллур» пройдет матч полуфинала предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Атлетик Эскальдес» встретится с «Будучностю». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Атлетик Эскальдес

Команда была основала только в 2002-м году. И долгое время даже на местном уровне, в Андорре, играла в Сегона Дивизио, на местном 2-м уровне. После быстрого подъема в элиту и 3-х лет там, с 2007-го по 2019-й, L'Atlètic бессменно играл в более низкой лиге. И только потом пошел резкий подъем. В 2022-м году взяли первый трофей, Кубок Конституции, и дебютировали на евроарене. Причем тогда получилось достойно побороться с Гзирой: сыграли вничью и в Мальте (1-1), и дома (0-0), и только в экстра-тайме более опытный противник добился своего, забив решающий мяч. На внутренней арене Атлетик ухитрился обойти всех, в том числе и своего статусного соседа, Интер, и выиграл первый для себя чемпионский титул Андорры.

Будучност

Клуб в разы более опытный и известный, чем его соперник. Сине-белые через 2 года будут отмечать столетний юбилей. Во времена единой Югославии это была первая черногорская команда, что сыграла в высшем дивизионе, и, главное, дважды добирались до финала кубка. Во времена независимости этот коллектив не установил полное доминирование, но при этом, начиная с 2008-го года, успели взять уже 6 чемпионских титулов. В том числе и в прошлом сезоне, когда шла упорная конкуренция с Сутьеской. Итогом стало то, что оба соперника набрали по 70 очков, но все решило лучшие результаты в очных поединках: по 2 победы и ничьи в 4 матчах с противником. Активно, но неудачно, играет Будучность на евроарене. Так, в прошлом сезоне прошли в Лиге конференций косоварский Ллапи, но потом уступили Брейдаблику (2-1 дома, 0-2 в Исландии).

Статистика личных встреч

Конечно же, это первый матч представителя Андорры с черногорцами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом черногорцев. Они явно сильнее и смогут выиграть при форе -1,5 забитых мяча (коэффициент - 2,0).

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Атлетик Эскальдес Будучност прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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