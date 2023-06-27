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Тре Пенне
27.06.2023 19:00 - : -
Брейдаблик
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Лига чемпионов
27 июня 2023, 01:23 | Обновлено 27 июня 2023, 01:26
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0

Тре Пенне – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 июня в 22:00 по Киеву

27 июня 2023, 01:23 | Обновлено 27 июня 2023, 01:26
23
0
Тре Пенне – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня на «Копавогсвьоллур» пройдет матч полуфинала предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Тре Пенне» встретится с «Брейдабликом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тре Пенне

Команда была основана в 1956-м году, и через 11 лет взяла первый свой трофей, кубок. Именно в том формате поначалу и набирали титулы. Сейчас, в учетом успеха 2017-го года, у сине-голубых уже 6 таких результатов. В 2012-м клуб впервые стал чемпионом своей крошечной страны. И за прошедшее время успел прибавить еще 4 золотых медалей. В том числе и в розыгрыше 2022/2023, когда в 28 матчах было собрано 68 очков - на 1 больше, чем Космос. В итоге в очередной раз было взято возможность стартовать на международной арене. За спиной 10 таких попыток, и в 20 проведенных встреч в Лиге чемпионов и менее рейтинговых турнирах было взято только однажды, в 2013-м году, получилось дома обыграть Ширак 1:0 - но при этом в Армении и тогда было 0-3. Прошлый старт принес 0:8 в 2-х матчах Лиги конференций от Тузла Сити.

Брейдаблик

Клуб играет с 1950-го года. Но на серьезном уровне он держится с конца первого десятилетия этого века. В 2009-м Blikar взяли первый трофей, в виде национального кубка, через год - впервые стал чемпионом страны. Новое золото было взято только в прошлом сезоне, причем опередили ближайшего преследователя на 10 очков. Между этими вершинами были 2 победы в Кубке Лиги, в 2013-м и 2015-м. Все это позволяет регулярно стартовать в еврокубках, с 2019-го и вовсе не пропустили ни единого розыгрыша. Причем прошлым летом в Лиге конференций вышло пройти и Санта-Колому, и Будучность, и только против Истанбула не нашли аргументов. В 2023-м экс-чемпион выиграл в Суперкубке, но в чемпионате серьезно отстает от Викингура.

Статистика личных встреч

Гости из Сан-Марино впервые приедут в Исландию.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут даже не победы, но разгрома реальными хозяевами арены. Ставим на победу Брейдаблика при форе -2 гола (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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