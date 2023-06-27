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Украина. Вторая лига
27 июня 2023, 10:37 | Обновлено 27 июня 2023, 10:47
113
0

Реал Фарма просматривает десять игроков

«Фармацевты» готовятся в домашних условиях

27 июня 2023, 10:37 | Обновлено 27 июня 2023, 10:47
113
0
Реал Фарма просматривает десять игроков
ФК Реал Фарма

Набирает обороты подготовка одесского «Реала Фармы» к сезону-2023/24. Начали ее «фармацевты» в родном городе 20 июня, проведя первую тренировку на домашней арене - стадионе «Иван».

Предсезонная работа, которая пройдет в Одессе, предусматривает проведение пяти контрольных матчей.

«На 1 и 12 июля запланированы спарринги с одесским »Черноморцем», еще один поединок в ближайшие полторы-две недели сыграем с любительским коллективом «Витязь», с которым не смогли провести финальный матч в рамках зимнего первенства, - рассказал главный тренер «Реала Фармы» Андрей Пархоменко. - Должны были также дважды встретиться в контрольных поединках со «Скоруком», однако этот коллектив снялся с соревнований».

По словам наставника «фармацевтов», в составе команды в сезоне-2023/24 не будет полузащитников Никиты Кошкина, Виталия Мячина и Евгения Ратушняка. Все трое покинули «Реал Фарму», поэтому теперь на их места претендуют новички. В команде сейчас находятся десять молодых воспитанников из одесских футбольных школ, которых тренерский штаб пригласил на просмотр.

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Реал Фарма
Источник UA-Football
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