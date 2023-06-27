Юрий КЛИМЕНКО: «Перед командой стоит задача – медали Европейских игр»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко рассказал о задачах, стоящих перед командой на III Европейских играх.

На Европейских играх в Польше в групповом раунде женская сборная Украины по пляжному футболу будет играть в группе В вместе с Испанией и Италией. Наставник сине-желтых Юрий Клименко поделился своими ожиданиями от турнира:

«Задача, которую ставит тренерский штаб сборной Украины перед соревнованиями в Польше – медали Европейских игр. Выполнить ее будет довольно сложно, ведь в группе мы попали на очень сильных искусных соперников. Но мы тоже едем хорошим составом, поэтому приложим для достижения цели все усилия.

Что касается подготовки к турниру, то самоотдачей девушек и многими наработками мы удовлетворены. Единственный, но, к сожалению, большой минус — не было возможности привлечь всех игроков в сбор в Киеве и отработать взаимодействие в четверках. В Украине смогли собраться всего восемь девушек, а еще четыре подъедут непосредственно в Польшу. Но в Тарнуве у нас еще будут две тренировки, так что надеемся там наверстать все, что не успели сделать на киевском сборе».

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Состав женской сборной Украины по пляжному футболу

На III европейских играх тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на 12 игроков.

Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.

Турниры по пляжному футболу на III Европейских играх пройдут в период с 27 июня по 1 июля в Тарнуве. По регламенту соревнований женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Побежденные сразятся за 5–6 места.

III Европейские игры 2023

Пляжный футбол. Женский турнир

Группа А: Польша, Португалия, Чехия

Группа В: Испания, Италия, Украина

Календарь матчей женской сборной Украины