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Пляжный футбол
27 июня 2023, 00:59 | Обновлено 27 июня 2023, 01:16
83
0

Юрий КЛИМЕНКО: «Перед командой стоит задача – медали Европейских игр»

Наставник женской сборной по пляжному футболу рассказал об ожиданиях

27 июня 2023, 00:59 | Обновлено 27 июня 2023, 01:16
83
0
Юрий КЛИМЕНКО: «Перед командой стоит задача – медали Европейских игр»
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко рассказал о задачах, стоящих перед командой на III Европейских играх.

На Европейских играх в Польше в групповом раунде женская сборная Украины по пляжному футболу будет играть в группе В вместе с Испанией и Италией. Наставник сине-желтых Юрий Клименко поделился своими ожиданиями от турнира:

«Задача, которую ставит тренерский штаб сборной Украины перед соревнованиями в Польше – медали Европейских игр. Выполнить ее будет довольно сложно, ведь в группе мы попали на очень сильных искусных соперников. Но мы тоже едем хорошим составом, поэтому приложим для достижения цели все усилия.

Что касается подготовки к турниру, то самоотдачей девушек и многими наработками мы удовлетворены. Единственный, но, к сожалению, большой минус — не было возможности привлечь всех игроков в сбор в Киеве и отработать взаимодействие в четверках. В Украине смогли собраться всего восемь девушек, а еще четыре подъедут непосредственно в Польшу. Но в Тарнуве у нас еще будут две тренировки, так что надеемся там наверстать все, что не успели сделать на киевском сборе».

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу

На III европейских играх тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на 12 игроков.

Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.

Турниры по пляжному футболу на III Европейских играх пройдут в период с 27 июня по 1 июля в Тарнуве. По регламенту соревнований женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Побежденные сразятся за 5–6 места.

III Европейские игры 2023

Пляжный футбол. Женский турнир

  • Группа А: Польша, Португалия, Чехия
  • Группа В: Испания, Италия, Украина

Календарь матчей женской сборной Украины

  • 27.06. 15:30 Испания – Украина
  • 28.06. 15:30 Италия – Украина
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Юрий Клименко женская сборная Украины по пляжному футболу Европейские игры 2023
Источник Украинская ассоциация футбола
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