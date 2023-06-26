Украинский рефери будет судить матчи Европейских игр по пляжному футболу

Украинский арбитр ФИФА Дмитрий Дудка будет работать на матчах по пляжному футболу на ІІІ Европейских играх в Польше.

Дмитрий Дудка уже проводил финальные матчи Евролиги в проходившем в Молдове дивизионе В. Теперь украинца ждет работа на соревнованиях еще более высокого уровня.

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых примут участие мужская и женская сборная Украины, пройдут в период с 27 июня по 1 июля в Тарнуве.

По регламенту соревнований – и мужские, и женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Неудачники же сразятся за 5–8 места у мужчин и за 5–6 места у женщин.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол

Мужчины

Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.

Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

Женщины