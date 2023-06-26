Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский рефери будет судить матчи Европейских игр по пляжному футболу
Пляжный футбол
26 июня 2023, 22:43 | Обновлено 26 июня 2023, 22:58
201
0

Украинский рефери будет судить матчи Европейских игр по пляжному футболу

Дмитрий Дудка обслужит поединки с 27 июня по 1 июля в Тарнуве

26 июня 2023, 22:43 | Обновлено 26 июня 2023, 22:58
201
0
Украинский рефери будет судить матчи Европейских игр по пляжному футболу
referee-koaf.org.ua. Дмитрий Дудка

Украинский арбитр ФИФА Дмитрий Дудка будет работать на матчах по пляжному футболу на ІІІ Европейских играх в Польше.

Дмитрий Дудка уже проводил финальные матчи Евролиги в проходившем в Молдове дивизионе В. Теперь украинца ждет работа на соревнованиях еще более высокого уровня.

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых примут участие мужская и женская сборная Украины, пройдут в период с 27 июня по 1 июля в Тарнуве.

По регламенту соревнований – и мужские, и женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Неудачники же сразятся за 5–8 места у мужчин и за 5–6 места у женщин.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол

Мужчины

  • Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
  • Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

Женщины

  • Группа А: Польша, Португалия, Чехия.
  • Группа В: Испания, Италия, Украина.
По теме:
Украинские спортсмены вышли в 4 финала Европейских игр 2023 в муай-тай
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Анастасия Михайленко – бронзовая призерка Европейских игр-2023
Европейские игры 2023 пляжный футбол Дмитрий Дудка судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
Футбол | 26 июня 2023, 23:13 1
38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю

Молодой специалист может сменить во главе луганчан Патрика ван Леувена

Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Футбол | 26 июня 2023, 18:01 5
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»

Тренер сборной Украины U-21 — о матче против Испании

Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Футбол | 26.06.2023, 18:55
Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Футбол | 26.06.2023, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Футбол | 26.06.2023, 12:00
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика: «Крымусики, скоро мы придем»
Жена Усика: «Крымусики, скоро мы придем»
25.06.2023, 11:59 26
Бокс
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
26.06.2023, 01:28
Баскетбол
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55 1
Волейбол
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
26.06.2023, 13:28 2
Футбол
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
25.06.2023, 13:07
Футбол
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
25.06.2023, 03:19 1
Футбол
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
25.06.2023, 05:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем