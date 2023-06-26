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  4. ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш
ATP
26 июня 2023, 20:11 |
336
0

ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш

Янник Ханфманн практически без проблем обыграл Педро Качина

26 июня 2023, 20:11 |
336
0
ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Ханфманн

26 июня состоялся матч 1/16 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания) между немецким теннисистом Янником Ханфманном (АТР 48) и аргентинцем Педро Качиным (АТР 67). Игра завершилась победой немца со счетом 6:2, 6:1.

Несмотря на уверенную победу, Янник успел отметиться невероятным фейлом. В одном из розыгрышей Качин ударом вернул мяч на сторону Ханфманна, после которого должен был последовать легкий смэш. Однако Янник не попал по мячу и дотронулся ракеткой до сетки. Таким образом поинт достался Качину.

В следующем раунде турнира немец встретится с первым сеяным Стефаносом Циципасом.

ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш

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Педро Качин Янник Ханфманн ATP Мальорка видео
Источник Sport.ua
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