26 июня состоялся матч 1/16 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания) между немецким теннисистом Янником Ханфманном (АТР 48) и аргентинцем Педро Качиным (АТР 67). Игра завершилась победой немца со счетом 6:2, 6:1.

Несмотря на уверенную победу, Янник успел отметиться невероятным фейлом. В одном из розыгрышей Качин ударом вернул мяч на сторону Ханфманна, после которого должен был последовать легкий смэш. Однако Янник не попал по мячу и дотронулся ракеткой до сетки. Таким образом поинт достался Качину.

В следующем раунде турнира немец встретится с первым сеяным Стефаносом Циципасом.

ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш