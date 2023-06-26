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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 15:56 |
451
0

Врач Динамо: «С хорошим настроением поедем на сбор в Австрию»

Анатолий Жучка – о физическом состоянии игроков киевского «Динамо»

26 июня 2023, 15:56 |
451
0
Врач Динамо: «С хорошим настроением поедем на сбор в Австрию»
ФК Динамо Киев. Анатолий Жучка

Врач первой команды футбольного клуба «Динамо» Киев Анатолий Жучка подвел итоги медицинского обследования, которое футболисты прошли перед началом летней подготовки.

«Что касается обследования, то ничего нового нет – те же специалисты, те же анализы, что и обычно. Все ребята пришли в хорошем настроении, с желанием работать и готовиться к новому сезону. На данный момент повреждений или заболеваний нет ни у кого, надеюсь, что все пройдет в штатном режиме, и все мы с хорошим настроением через неделю поедем на тренировочный сбор в Австрию.

Действительно, перерыв был не очень длительным. Прошлый сезон ребята завершили в хорошем физическом состоянии, в отпуске ребята работали самостоятельно, поэтому должны быть в хороших кондициях», – рассказал Жучка.

Ранее сообщалось, что у игроков «Динамо» завершился летний отпуск.

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Источник ФК Динамо Киев
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