Врач Динамо: «С хорошим настроением поедем на сбор в Австрию»

Врач первой команды футбольного клуба «Динамо» Киев Анатолий Жучка подвел итоги медицинского обследования, которое футболисты прошли перед началом летней подготовки.

«Что касается обследования, то ничего нового нет – те же специалисты, те же анализы, что и обычно. Все ребята пришли в хорошем настроении, с желанием работать и готовиться к новому сезону. На данный момент повреждений или заболеваний нет ни у кого, надеюсь, что все пройдет в штатном режиме, и все мы с хорошим настроением через неделю поедем на тренировочный сбор в Австрию.

Действительно, перерыв был не очень длительным. Прошлый сезон ребята завершили в хорошем физическом состоянии, в отпуске ребята работали самостоятельно, поэтому должны быть в хороших кондициях», – рассказал Жучка.

Ранее сообщалось, что у игроков «Динамо» завершился летний отпуск.