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Молодежные турниры
26 июня 2023, 11:38 | Обновлено 26 июня 2023, 11:56
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Где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2023 Испания U-21 – Украина U-21

Заключительный матч группового этапа для команды Ротаня

26 июня 2023, 11:38 | Обновлено 26 июня 2023, 11:56
529
0
Где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2023 Испания U-21 – Украина U-21

Во вторник, 27 июня в Бухаресте на стадионе «Гюлешти» сборная Украины проведет матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Испании. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Суспильне, в том числе на своем официальном сайте и ютуб-канале.

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

После двух туров Испания и Украина делят лидерство в группе В, имея по 6 очков в активе.

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Источник Sport.ua
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