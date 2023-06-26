Во вторник, 27 июня в Бухаресте на стадионе «Гюлешти» сборная Украины проведет матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Испании. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

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В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Суспильне, в том числе на своем официальном сайте и ютуб-канале.

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

После двух туров Испания и Украина делят лидерство в группе В, имея по 6 очков в активе.