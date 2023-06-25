Олег ШЕЛАЕВ: «Молодежке сейчас не надо впадать в эйфорию»

Взяв верх над румынами (1:0) молодежная сборная Украины по футболу (U-21) обеспечила себе выход в следующий раунд чемпионата Европы 2023 года.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший полузащитник национальной сборной Украины, а ныне директор Академии «Днепра» Олег Шелаев поделился впечатлениями от игры подопечных Руслана Ротаня на старте группового турнира, оценил их шансы в следующих экзаменах на континентальном форуме.

- Конечно, я внимательно слежу за ходом событий на чемпионате, – говорит Олег Шелаев, – Ведь за сборную Украины выступают воспитанники нашей Академии Арсений Батагов и Александр Назаренко. Рад за них.

- Если сравнивать два сыгранных матча – с хорватами и румынами, то в каких украинцы действовали качественнее?

- На мой взгляд, хорваты сильнее, чем хозяева, поэтому победу над ними следует оценить выше. Вот почему радует, что наши ребята превосходили балканцев в тактической гибкости, четко следовали тренерским установкам, а достигнув сразу после перерыва преимущества в два мяча, умело сыграли по счету.

С румынами наше преимущество в уровне подготовки все же, чувствовалось. И лишь досадные огрехи в завершающей стадии атак заставляли нервничать, как Руслана Ротаня, так и болельщиков. Но справедливость таки восторжествовала, под занавес удалось склонить чаши весов на свою сторону. Повторяю, вполне заслуженно.

- Кого-то стоит выделить среди наших футболистов?

- Не думаю, пока что они берут свое благодаря командным действиям. Впрочем, важно, что им все равно, какие схемы брать на вооружение: позиционные атаки или быстрый переход от обороны к атаке. Это можно объяснить не только сыгранностью, но и продуктивными действиями в середине поля, образно говоря, «треугольника»: Судакова, Бондаренко – Крыськива, которые прекрасно понимают друг друга, мастерски контролируют мяч, меняя направления атак. Производят приятное впечатление и забегания наших игроков в свободные зоны, настроенность, позволяющая поддерживать высокий темп.

- Может ли наша сборная похвастаться длинной скамейкой запасных?

- Грех сетовать. Хотя конкуренция за место в основе была бы еще острее, когда бы можно было задействовать игроков национальной сборной Украины Михаила Мудрика и Илью Забарного.

- Скорее всего, в заключительном противостоянии группового раунда – с испанцами, уже сыграет Мудрик, которого беспокоило повреждение. То, что он может, как говорится, тянуть одеяло на себя, не скажется негативно на коллективных действиях нашей сборной?

- Все может быть, потому что пока, создается впечатление, каждый наш игрок четко знает свой маневр и поэтому сложно сказать, пойдет ли на пользу замена. Это уже прерогатива Ротаня, определять кому выходить на поле.

- К сожалению, с испанцами не сможет помочь игрок национальной сборной Украины Владислав Ванат, которому была показана прямая красная карточка в поединке с румынами.

- Его поступку я не могу найти объяснения. Ванат очень подвел, как сборную, так и себя. Надеюсь, что это станет ему уроком.

- Как Вы оцениваете шансы наших ребят в следующих матчах на пути к пьедесталу почета?

- Сейчас важно не впадать в эйфорию. Действительно, в первых матчах игра украинцев произвела приятное впечатление, но не будем забывать, что с фаворитами наши пути еще не пересекались. Посмотрим чего мы стоим в противостоянии с теми же испанцами, где и определится кто финиширует первым на групповом этапе.

Конечно, дальше хотелось бы избежать встречи с французами, которые выглядят мощно, но отмечу, не без уязвимых мест. Есть они и у нашей сборной и поэтому интересно убедиться умеем ли мы работать над ошибками по ходу турнира. Также не надо забывать, что для участников чемпионата базовым является 2000 год рождения. Однако в каждой сборной возрастной диапазон разный. И в ключевой момент это также может влиять на ход событий на поле. В выигрыше останутся те, у кого будет более опытный состав.