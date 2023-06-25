Молодежные турниры25 июня 2023, 11:14 |
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ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
Команда Руслана Ротаня выиграла два первых матча на континентальном первенстве
25 июня 2023, 11:14 |
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В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина.
Команда Руслана Ротаня победила со счетом 1:0 и пробилась в плей-офф чемпионата Европы.
После победы над румынами команда бурно праздновала победу в раздевалке.
27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.
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