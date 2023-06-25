ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина.

Команда Руслана Ротаня победила со счетом 1:0 и пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

После победы над румынами команда бурно праздновала победу в раздевалке.

27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.