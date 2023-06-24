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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Самое приятное то, как отреагировали на тяжелый старт»
Молодежные турниры
24 июня 2023, 22:30 | Обновлено 25 июня 2023, 00:47
1093
1

Артем БОНДАРЕНКО: «Самое приятное то, как отреагировали на тяжелый старт»

Полузащитник молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

24 июня 2023, 22:30 | Обновлено 25 июня 2023, 00:47
1093
1
Артем БОНДАРЕНКО: «Самое приятное то, как отреагировали на тяжелый старт»
УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко оценил победу 1:0 в матче группового этапа Евро-2023 против Румынии.

- Самое приятное для меня сегодня – то, как мы отреагировали на тяжелые стартовые 10 минут, взяли игру под свой контроль. И второе, что мы выгрызли результат зубами. Нам не было легко, и именно в такие моменты проявляется наша команда.

- Перед матчем вы говорили, что хотели бы улучшить в своей игре забитые голы и игру в отборе. Забить не удалось. Как вы после поединка оцениваете игру в отборе?
- Если коротко, то есть над чем работать. Как до матча это было, так и после него осталось. Как в отборе, так и в статистике.

- Как команда справилась с духотой на стадионе? Казалось, что игроки сборной Украины не так часто подходили попить воды, тогда как румыны делали это регулярно. Были ли мы более выносливыми в этой игре, чем соперники?
- После первого матча на турнире мы адаптировались. Сегодня по ощущениям было легче дышать. Но когда выходишь на улицу, то как будто в сауну попадаешь. Наша команда хотела держать темп, не сбиваться каждый раз на эти маленькие паузы. Нам это было не нужно. Когда команда закрывается, то надо не давать сопернику дышать. Возможно, это одна из причин, почему мы сегодня выиграли.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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vruthiy-112
Молодець,  не по рокам.!!! 
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