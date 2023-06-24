Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 46) начнет выступления на травяном турнире серии WTA 500 Истбурне (Великобритания).

В первом раунде отбора украинка сыграет против Мэдисон Бренгл (США, WTA 112). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток. В прошлом матче победу одержала американка.

В финале квалификации победительница встречи сразится против Барборы Стрыцовои (Чехия, WTA 690) или Кэти Макналии (США, WTA 64).

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