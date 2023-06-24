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WTA
24 июня 2023, 05:40 | Обновлено 24 июня 2023, 05:53
36
0

Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию квалификационного матча в Истборне

24 июня 2023, 05:40 | Обновлено 24 июня 2023, 05:53
36
0
Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

24 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 46) начнет выступления на травяном турнире серии WTA 500 Истбурне (Великобритания).

В первом раунде отбора украинка сыграет против Мэдисон Бренгл (США, WTA 112). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток. В прошлом матче победу одержала американка.

В финале квалификации победительница встречи сразится против Барборы Стрыцовои (Чехия, WTA 690) или Кэти Макналии (США, WTA 64).

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Источник Sport.ua
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