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Германия
23 июня 2023, 09:58 | Обновлено 23 июня 2023, 12:32
1674
0

Боруссия Дортмунд присмотрела в Ман Сити замену Беллингему

«Шмелям» интересен Коул Палмер

23 июня 2023, 09:58 | Обновлено 23 июня 2023, 12:32
1674
0
Боруссия Дортмунд присмотрела в Ман Сити замену Беллингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Дортмундская «Боруссия» продолжает поиск замены полузащитнику Джуду Беллингему, который этим летом перешел в мадридский «Реал».

У «шмелей» появилась заинтересованность в приглашении полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера. Дортмундцы уверены, что 21-летний англичанин является подходящей кандидатурой для их команды взамен Беллингему.

Также в Дортмунде оценивают перспективы хавбека «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В сезоне-2022/2023 он провел за «горожан» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Коул Палмер Манчестер Юнайтед Ханнибал Межбри трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Bild
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