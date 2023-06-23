Боруссия Дортмунд присмотрела в Ман Сити замену Беллингему

Дортмундская «Боруссия» продолжает поиск замены полузащитнику Джуду Беллингему, который этим летом перешел в мадридский «Реал».

У «шмелей» появилась заинтересованность в приглашении полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера. Дортмундцы уверены, что 21-летний англичанин является подходящей кандидатурой для их команды взамен Беллингему.

Также в Дортмунде оценивают перспективы хавбека «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В сезоне-2022/2023 он провел за «горожан» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.