Беллингем вошел в топ-4 самых дорогих тинейджеров планеты

19-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перешел из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал».

Трансфер молодого игрока обошелся «галактикос» в 103 млн евро плюс бонусы. Англичанин стал четвертым тинейджером, за переход которого заплатили 100 и более млн евро.

Беллингем вошел в компанию к Жоау Феликсу (перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 млн евро в 19 лет в 2019 году), Усману Дембеле (также в 19 лет перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» за 140 млн евро в 2017 году) и Килиану Мбаппе (вновь в 19 лет перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро в 2018-м).

В сезоне-2022/2023 Беллингем провел за «Боруссию» Дортмунд во всех турнира 42 матча, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.