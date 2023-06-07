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Германия
07 июня 2023, 18:08 | Обновлено 07 июня 2023, 18:20
515
0

Беллингем вошел в топ-4 самых дорогих тинейджеров планеты

Англичанин сменил «Боруссию» Дортмунд на мадридский «Реал»

07 июня 2023, 18:08 | Обновлено 07 июня 2023, 18:20
515
0
Беллингем вошел в топ-4 самых дорогих тинейджеров планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

19-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перешел из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал».

Трансфер молодого игрока обошелся «галактикос» в 103 млн евро плюс бонусы. Англичанин стал четвертым тинейджером, за переход которого заплатили 100 и более млн евро.

Беллингем вошел в компанию к Жоау Феликсу (перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 млн евро в 19 лет в 2019 году), Усману Дембеле (также в 19 лет перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» за 140 млн евро в 2017 году) и Килиану Мбаппе (вновь в 19 лет перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро в 2018-м).

В сезоне-2022/2023 Беллингем провел за «Боруссию» Дортмунд во всех турнира 42 матча, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.

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Источник Transfermarkt
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