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WTA
20 июня 2023, 22:32 | Обновлено 20 июня 2023, 22:47
973
0

Here we go again. Определена соперница Калининой в 1/8 финала Бирмингема

Ангелина встретится с Хэрриет Дарт

20 июня 2023, 22:32 | Обновлено 20 июня 2023, 22:47
973
0
Here we go again. Определена соперница Калининой в 1/8 финала Бирмингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Хэрриет Дарт

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 134). В 1/16 финала Дарт в трех сетах обыграла свою соотечественницу Джоди Баррейдж (WTA 108) за 2 часа и 20 минут.

WTA 250 Бирмингем. Трава. 1/16 финала

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 4:6, 6:2, 7:5

Неделей ранее Хэрриет и Ангелины играли между собой в 1/8 финала турнира в Ноттингеме. Тогда представительница Великобритании повесила баранку украинке в первой партии, а во втором сете обыграла Ангелину со счетом 7:5.

Наивысшей позицией Дарт в рейтинге WTA является 84-я строчка. На ее счету 4 трофея на уровне ITF.

Напомним, что в 1/16 финала Ангелина обыграла Алишу Паркс.

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Джоди Баррейдж Ангелина Калинина Хэрриет Дарт WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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