Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над национальной командой Латвии (2:1) в матче квалификации Евро-2024.

– Скорее всего, после двух побед требования болельщиков будут выше. Что скажете по этому поводу?

– Ну а почему я сюда приехал? Я к требованиям привык. Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду. Я – тренер.

После трех сыгранных матчей сборная Армении занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы. Команда Александра Петракова на три очка отстает от Турции, которая сыграла на один поединок больше.