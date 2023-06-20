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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 09:00 | Обновлено 20 июня 2023, 09:36
923
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду»

Сборная Армении под руководством украинского тренера выиграла второй матч подряд

20 июня 2023, 09:00 | Обновлено 20 июня 2023, 09:36
923
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над национальной командой Латвии (2:1) в матче квалификации Евро-2024.

– Скорее всего, после двух побед требования болельщиков будут выше. Что скажете по этому поводу?
– Ну а почему я сюда приехал? Я к требованиям привык. Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду. Я – тренер.

После трех сыгранных матчей сборная Армении занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы. Команда Александра Петракова на три очка отстает от Турции, которая сыграла на один поединок больше.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Латвии по футболу Евро-2024
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