Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду»
Сборная Армении под руководством украинского тренера выиграла второй матч подряд
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над национальной командой Латвии (2:1) в матче квалификации Евро-2024.
– Скорее всего, после двух побед требования болельщиков будут выше. Что скажете по этому поводу?
– Ну а почему я сюда приехал? Я к требованиям привык. Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду. Я – тренер.
После трех сыгранных матчей сборная Армении занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы. Команда Александра Петракова на три очка отстает от Турции, которая сыграла на один поединок больше.
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