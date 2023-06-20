Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин впервые в карьере провел «сухой» матч в рядах национальной сборной Украины.

В понедельник, 19 июня, украинская команда в отборе на Евро-2024 в номинально домашнем поединке в Трнаве со счетом 1:0 переиграла сборную Мальты.

Для 21-летнего Трубина это был седьмой поединок в форме сборной Украины. В шести предыдущем матчах он пропустил 12 голов.