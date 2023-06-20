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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 08:50 |
246
1

Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины

Голкипер прервал пропускную серию

20 июня 2023, 08:50 |
246
1
Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины
УАФ. Анатолий Трубин

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин впервые в карьере провел «сухой» матч в рядах национальной сборной Украины.

В понедельник, 19 июня, украинская команда в отборе на Евро-2024 в номинально домашнем поединке в Трнаве со счетом 1:0 переиграла сборную Мальты.

Для 21-летнего Трубина это был седьмой поединок в форме сборной Украины. В шести предыдущем матчах он пропустил 12 голов.

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сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Евро-2024 Украина - Мальта
Источник Sport.ua
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