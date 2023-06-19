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Молодежные турниры
19 июня 2023, 21:11 |
1209
0

Украина U-21 переехала в Румынию. Ждет Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната

Команда готовится к старту Евро-2023

19 июня 2023, 21:11 |
1209
0
Украина U-21 переехала в Румынию. Ждет Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната
УАФ

Молодежная сборная Украины сегодня перебралась из Австрии в Румынию, где команда Руслана Ротаня проведет Евро-2023 U-21.

Сообщается, что вечером состоится тренировка, а завтра команда ждет приезд из национальной сборной Анатолия Трубина, Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Владислава Ваната.

Первый матч Евро состоится 21 июня против Хорватии. Далее Украина сыграет против Румынии и Испании.

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сборная Украины по футболу U-21 Анатолий Трубин Георгий Судаков Михаил Мудрик Владислав Ванат
Источник Украинская ассоциация футбола
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