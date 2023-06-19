Молодежные турниры19 июня 2023, 21:11 |
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Украина U-21 переехала в Румынию. Ждет Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната
Команда готовится к старту Евро-2023
19 июня 2023, 21:11 |
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Молодежная сборная Украины сегодня перебралась из Австрии в Румынию, где команда Руслана Ротаня проведет Евро-2023 U-21.
Сообщается, что вечером состоится тренировка, а завтра команда ждет приезд из национальной сборной Анатолия Трубина, Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Владислава Ваната.
Первый матч Евро состоится 21 июня против Хорватии. Далее Украина сыграет против Румынии и Испании.
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