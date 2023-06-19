Украина U-21 переехала в Румынию. Ждет Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната

Молодежная сборная Украины сегодня перебралась из Австрии в Румынию, где команда Руслана Ротаня проведет Евро-2023 U-21.

Сообщается, что вечером состоится тренировка, а завтра команда ждет приезд из национальной сборной Анатолия Трубина, Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Владислава Ваната.

Первый матч Евро состоится 21 июня против Хорватии. Далее Украина сыграет против Румынии и Испании.