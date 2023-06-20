ДЕШАМ: «Горжусь сборной Франции. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах»

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.

Сборная Франции дома минимально обыграла Грецию (1:0). Единственный в матче гол на 55-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что гордится своими игроками и их выступлением:

«Есть солидарность, есть состояние души. но есть и требования. Приятно сопровождать их работу, потому что игроки восприимчивы и у них есть потенциал. Я рад быть на своем посту. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах.

В двух матчах мы забили 4 и не пропустили. Игроки настроены позитивно, даже если бы мы могли забить больше. Они знают, чего хотят. Мы всегда можем стать лучше. Просто надо улучшить реализацию.

Обыграть Гибралтар (3:0) – это часть нашей работы. Сегодня было сложнее в игре с Грецией. У нас были моменты. Мы могли сыграть более эффективно».

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа B

Франция – Греция – 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен)

Удаление: Мавропанос, 70 (Греция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 55 мин (пен)