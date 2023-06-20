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  4. ДЕШАМ: «Горжусь сборной Франции. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах»
Евро
Франция
19.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Греция
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20 июня 2023, 03:48 | Обновлено 20 июня 2023, 04:29
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ДЕШАМ: «Горжусь сборной Франции. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах»

Единственный гол грекам на 55-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе

20 июня 2023, 03:48 | Обновлено 20 июня 2023, 04:29
103
0
ДЕШАМ: «Горжусь сборной Франции. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах»
УЕФА. Дидье Дешам

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.

Сборная Франции дома минимально обыграла Грецию (1:0). Единственный в матче гол на 55-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что гордится своими игроками и их выступлением:

«Есть солидарность, есть состояние души. но есть и требования. Приятно сопровождать их работу, потому что игроки восприимчивы и у них есть потенциал. Я рад быть на своем посту. На полпути у нас 12 очков в 4 матчах.

В двух матчах мы забили 4 и не пропустили. Игроки настроены позитивно, даже если бы мы могли забить больше. Они знают, чего хотят. Мы всегда можем стать лучше. Просто надо улучшить реализацию.

Обыграть Гибралтар (3:0) – это часть нашей работы. Сегодня было сложнее в игре с Грецией. У нас были моменты. Мы могли сыграть более эффективно».

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа B

Франция – Греция – 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен)

Удаление: Мавропанос, 70 (Греция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 55 мин (пен)

События матча

69’
Константинос Мавропанос (Греция) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
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сборная Франции по футболу сборная Греции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Дидье Дешам пресс-конференция
Источник УЕФА
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