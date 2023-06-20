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  4. Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Евро
Франция
19.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Греция
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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 02:23 | Обновлено 20 июня 2023, 02:59
22
0

Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024

20 июня 2023, 02:23 | Обновлено 20 июня 2023, 02:59
22
0
Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.

Сборная Франции дома минимально обыграла Грецию (1:0).

Единственный в матче гол на 55-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа B

Франция – Греция – 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен)

Удаление: Мавропанос, 70 (Греция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 55 мин (пен)

События матча

69’
Константинос Мавропанос (Греция) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Источник Sport.ua
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