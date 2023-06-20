Чемпионат Европы20 июня 2023, 02:23 | Обновлено 20 июня 2023, 02:59
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Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024
20 июня 2023, 02:23 | Обновлено 20 июня 2023, 02:59
22
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19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.
Сборная Франции дома минимально обыграла Грецию (1:0).
Единственный в матче гол на 55-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня. Группа B
Франция – Греция – 1:0
Гол: Мбаппе, 55 (пен)
Удаление: Мавропанос, 70 (Греция)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 55 мин (пен)
События матча
69’
Константинос Мавропанос (Греция) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
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