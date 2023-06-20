Гол Мбаппе и спорное судейство. Франция минимально обыграла Грецию

Состоялись еще два матча отбора на Евро-2024 в группе И. Сборная Франции при довольно спорном судействе Антониу Матеу Лаоса минимально обыграла Грецию. Среди прочего, он показал лишь желтую карточку Константиносу Мавропаносу за брутальный удар шипами в голову Антуану Гризманну. Правда, спустя 20 минут Мавропанос поле таки покинул, получив вторую желтую.

В другом матче дня сборная Ирландии разгромила Гибралтар 3:0, забив все три гола во втором тайме.

Франция – Греция – 1:0

Гол: Мбаппе 55 (с пенальти)

Удаление: Мавропанос 70 (Греция)

Ирландия – Гибралтар – 3:0

Голы: Джонстон 53, Фергюсон 59, Ида 90+2

Турнирная таблица группы В: