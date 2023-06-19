Чемпионат Европы19 июня 2023, 23:54 |
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Два поздних гола. Турция нанесла Уэльсу второе поражение подряд
Сборная Турции возглавляет группу D
19 июня 2023, 23:54 |
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Сборная Турции нанесла Уэльсу второе подряд поражение в отборе на Евро-2024. Турки дома благодаря двум поздним голам одержали свою третью победу в нынешнем отборочном цикле и возглавили группу D.
Турция – Уэльс – 2:0
Голы: Наир 72, Гюлер 80
Удаление: Моррелл 41 (Уэльс)
На 64-й минуте Чалханоглу (Турция) не реализовал пенальти
Ранее в группе D Армения вырвала победу над Латвией.
Турнирная таблица группы D:
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