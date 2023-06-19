Два поздних гола. Турция нанесла Уэльсу второе поражение подряд

Сборная Турции нанесла Уэльсу второе подряд поражение в отборе на Евро-2024. Турки дома благодаря двум поздним голам одержали свою третью победу в нынешнем отборочном цикле и возглавили группу D.

Турция – Уэльс – 2:0

Голы: Наир 72, Гюлер 80

Удаление: Моррелл 41 (Уэльс)

На 64-й минуте Чалханоглу (Турция) не реализовал пенальти

Ранее в группе D Армения вырвала победу над Латвией.

Турнирная таблица группы D: