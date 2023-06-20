Турция – Уэльс – 2:0. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе D квалификации Евро-2024.

Сборная Турции нанесла Уэльсу второе подряд поражение (2:0) в отборе на Евро-2024.

Гости играли второй тайм в меньшинстве и пропустили два гола после 70-й минуты.

Турки одержали третью победу и возглавили группу D, набрав 9 очков из 12.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа D

Турция – Уэльс – 2:0

Голы: Наир, 72, Гюлер, 80

Удаление: Моррелл, 41 (Уэльс)

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 64 (Турция)

Видеообзор матча