Чемпионат Европы20 июня 2023, 05:00 | Обновлено 20 июня 2023, 05:21
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Турция – Уэльс – 2:0. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024
20 июня 2023, 05:00 | Обновлено 20 июня 2023, 05:21
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19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе D квалификации Евро-2024.
Сборная Турции нанесла Уэльсу второе подряд поражение (2:0) в отборе на Евро-2024.
Гости играли второй тайм в меньшинстве и пропустили два гола после 70-й минуты.
Турки одержали третью победу и возглавили группу D, набрав 9 очков из 12.
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня. Группа D
Турция – Уэльс – 2:0
Голы: Наир, 72, Гюлер, 80
Удаление: Моррелл, 41 (Уэльс)
Незабитый пенальти: Чалханоглу, 64 (Турция)
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Умут Найир (Турция).
41’
Джозефф Моррелл (Уэльс) получает красную карточку.
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