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Евро
Турция
19.06.2023 21:45 – FT 2 : 0
Уэльс
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20 июня 2023, 05:00 | Обновлено 20 июня 2023, 05:21
123
0

Турция – Уэльс – 2:0. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024

20 июня 2023, 05:00 | Обновлено 20 июня 2023, 05:21
123
0
Турция – Уэльс – 2:0. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе D квалификации Евро-2024.

Сборная Турции нанесла Уэльсу второе подряд поражение (2:0) в отборе на Евро-2024.

Гости играли второй тайм в меньшинстве и пропустили два гола после 70-й минуты.

Турки одержали третью победу и возглавили группу D, набрав 9 очков из 12.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа D

Турция – Уэльс – 2:0

Голы: Наир, 72, Гюлер, 80

Удаление: Моррелл, 41 (Уэльс)

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 64 (Турция)

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Умут Найир (Турция).
41’
Джозефф Моррелл (Уэльс) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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