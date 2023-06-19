Черная серия. У Ярмоленко уже года нет результативных действий за сборную

Сегодня, 19 июня сборная Украины в отборе на Евро-2024 минимально обыграла Мальту – 1:0. Андрей Ярмоленко на 52-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом, многолетний лидер атак сборной Украины уже больше года не может совершить результативного действия в матче за национальную команду.

Его предыдущее результативное действие, ассист в матче с Ирландией (ничья 1:1) датировано 14 июня 2022 года. После этого у Ярмоленко 6 матчей без результативных действий.

Серия без забитых голов у Андрей еще длиннее – 7 матчей. В предыдущий раз он забивал 1 июня 2022 года в матче отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (победа 3:1).

Отметим, что сегодня после незабитого пенальти Ярмоленко на 71-й минуте заработал еще один 11-метровый в ворота Мальты, но его уже пошел бить Виктор Цыганков.