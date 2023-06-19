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  4. Черная серия. У Ярмоленко уже года нет результативных действий за сборную
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:29 |
888
4

Черная серия. У Ярмоленко уже года нет результативных действий за сборную

Сегодня Андрей не реализовал пенальти

19 июня 2023, 21:29 |
888
4
Черная серия. У Ярмоленко уже года нет результативных действий за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 июня сборная Украины в отборе на Евро-2024 минимально обыграла Мальту – 1:0. Андрей Ярмоленко на 52-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом, многолетний лидер атак сборной Украины уже больше года не может совершить результативного действия в матче за национальную команду.

Его предыдущее результативное действие, ассист в матче с Ирландией (ничья 1:1) датировано 14 июня 2022 года. После этого у Ярмоленко 6 матчей без результативных действий.

Серия без забитых голов у Андрей еще длиннее – 7 матчей. В предыдущий раз он забивал 1 июня 2022 года в матче отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (победа 3:1).

Отметим, что сегодня после незабитого пенальти Ярмоленко на 71-й минуте заработал еще один 11-метровый в ворота Мальты, но его уже пошел бить Виктор Цыганков.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Украина - Мальта Евро-2024 цифры и факты
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Реалізований Циганковим пенальті, який заробив Ярмоленко, можна зарахувати як результативну дію. Це щось типу як асист)
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+9
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Mamay
Пенсія, постійно перетягує і гальмує гру
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0
antt
Так трохи раніше на початку червня минулого року був результативний автогол із знаком мінус. І то дуже великим, який не дозволив вийти на ЧС. Хоча його переписали на Бейла. А його команда на мундіалі не вразила, а тепер і вірменам програла з тим же Петраковим на чолі.
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-1
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