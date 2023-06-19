Англия19 июня 2023, 16:56 | Обновлено 19 июня 2023, 17:05
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Ман Юнайтед и Рэшфорд близки к новому соглашению
Форвард продолжит карьеру в стане манкунианцев
19 июня 2023, 16:56 | Обновлено 19 июня 2023, 17:05
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Клуб «Манчестер Юнайтед» и нападающий Маркус Рэшфорд значительно продвинулись в переговорах относительного нового договора.
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Отмечается, что 25-летний игрок готов ответить согласием на предложение клуба. Переговоры находятся на завершающей стадии.
В предыдущем сезоне Маркус Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 35 матчей, забил 17 голов, сделал 5 ассистов.
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Обовʼязково, і бажано з умовами приблизно як Де Хея отримав свого часу.
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