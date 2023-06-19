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Англия
19 июня 2023, 16:56 | Обновлено 19 июня 2023, 17:05
171
1

Ман Юнайтед и Рэшфорд близки к новому соглашению

Форвард продолжит карьеру в стане манкунианцев

19 июня 2023, 16:56 | Обновлено 19 июня 2023, 17:05
171
1
Ман Юнайтед и Рэшфорд близки к новому соглашению
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Клуб «Манчестер Юнайтед» и нападающий Маркус Рэшфорд значительно продвинулись в переговорах относительного нового договора.

Отмечается, что 25-летний игрок готов ответить согласием на предложение клуба. Переговоры находятся на завершающей стадии.

В предыдущем сезоне Маркус Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 35 матчей, забил 17 голов, сделал 5 ассистов.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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justhateme
Обовʼязково, і бажано з умовами приблизно як Де Хея отримав свого часу.
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