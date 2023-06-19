Ман Юнайтед и Рэшфорд близки к новому соглашению

Клуб «Манчестер Юнайтед» и нападающий Маркус Рэшфорд значительно продвинулись в переговорах относительного нового договора.

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Отмечается, что 25-летний игрок готов ответить согласием на предложение клуба. Переговоры находятся на завершающей стадии.

В предыдущем сезоне Маркус Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 35 матчей, забил 17 голов, сделал 5 ассистов.