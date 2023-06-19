Чемпионат Европы19 июня 2023, 14:59 |
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МУДРИК: «Мем с Майком Тайсоном – ответ всем диванным экспертам»
Игрок сборной Украины – о реакции на критику
19 июня 2023, 14:59 |
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Игрок сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, почему после матча с Северной Македонией (3:2) выложил в сторис мем с Майком Тайсоном.
«Это мое эмоциональное состояние после игры и ответ всем диванным экспертам. Пусть дальше продолжают, мне нравится», – сказал Мудрик.
В матче с Северной Македонией Михаил отметился 2 ассистами: сначала он отдал голевую передачу на Ефима Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам.
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