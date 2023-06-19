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  4. МУДРИК: «Мем с Майком Тайсоном – ответ всем диванным экспертам»
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 14:59 |
529
0

МУДРИК: «Мем с Майком Тайсоном – ответ всем диванным экспертам»

Игрок сборной Украины – о реакции на критику

19 июня 2023, 14:59 |
529
0
МУДРИК: «Мем с Майком Тайсоном – ответ всем диванным экспертам»
УАФ

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, почему после матча с Северной Македонией (3:2) выложил в сторис мем с Майком Тайсоном.

«Это мое эмоциональное состояние после игры и ответ всем диванным экспертам. Пусть дальше продолжают, мне нравится», – сказал Мудрик.

В матче с Северной Македонией Михаил отметился 2 ассистами: сначала он отдал голевую передачу на Ефима Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам.

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Источник ВЗбирна
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