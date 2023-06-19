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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 11:33 | Обновлено 19 июня 2023, 11:37
443
0

ЛНЗ намерен подписать капитана Ингульца и лучшего бомбардира Металлиста

Максим Ковалев и Максим Прядун могут переехать в Черкассы

19 июня 2023, 11:33 | Обновлено 19 июня 2023, 11:37
443
0
ЛНЗ намерен подписать капитана Ингульца и лучшего бомбардира Металлиста
ФК Металлист. Максим Прядун

Новичок Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – хочет подписать контракты с лидерами двух клубов, которые вылетели в сезоне-2022/2023 из элитного дивизиона. Черкащане хотят усилиться капитаном «Ингульца» Максимом Ковалевым и форвардом «Металлиста» Максимом Прядуном.

34-летний Ковалев выступает за «Ингулец» с 2018-го года, и этим летом, по неофициальным данным, должен стать свободным агентом. В сезоне-2022/2023 центральный защитник провел за «Ингулец» 24 матча, в которых забил три гола.

26-летний Прядун, отыгравший сезон в «Металлисте», стал лучшим снайпером харьковчан в прошлом чемпионате. В активе форварда девять голов и четыре ассиста в 28-ми сыгранных матчах. По данным Transfermarkt, контракт Прядуна с «Металлистом» действует еще один год.

ЛНЗ планирует активно провести летнюю трансферную кампанию. Черкасский клуб хочет состав в каждой из линий, отдавая приоритет футболистам, имеющим опыт выступлений в Премьер-лиге.

В сезоне-2022/2023 ЛНЗ занял итоговое третье место в чемпионской группе Первой лиги, а по сумме двух матчей плей-офф за право выступать в УПЛ обыграл «Ингулец» (1:1, 2:1).

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Максим Ковалев Максим Прядун Ингулец ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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