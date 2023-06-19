ЛНЗ намерен подписать капитана Ингульца и лучшего бомбардира Металлиста

Новичок Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – хочет подписать контракты с лидерами двух клубов, которые вылетели в сезоне-2022/2023 из элитного дивизиона. Черкащане хотят усилиться капитаном «Ингульца» Максимом Ковалевым и форвардом «Металлиста» Максимом Прядуном.

34-летний Ковалев выступает за «Ингулец» с 2018-го года, и этим летом, по неофициальным данным, должен стать свободным агентом. В сезоне-2022/2023 центральный защитник провел за «Ингулец» 24 матча, в которых забил три гола.

26-летний Прядун, отыгравший сезон в «Металлисте», стал лучшим снайпером харьковчан в прошлом чемпионате. В активе форварда девять голов и четыре ассиста в 28-ми сыгранных матчах. По данным Transfermarkt, контракт Прядуна с «Металлистом» действует еще один год.

ЛНЗ планирует активно провести летнюю трансферную кампанию. Черкасский клуб хочет состав в каждой из линий, отдавая приоритет футболистам, имеющим опыт выступлений в Премьер-лиге.

В сезоне-2022/2023 ЛНЗ занял итоговое третье место в чемпионской группе Первой лиги, а по сумме двух матчей плей-офф за право выступать в УПЛ обыграл «Ингулец» (1:1, 2:1).