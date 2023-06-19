Унаи СИМОН: «Я высматривал нужный момент»

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал парированные удары в серии послематчевых 11-метровых в финале Лиги наций с командой Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

«За свою карьеру я сделал множество сейвов. Не знаю, лучший ли это (когда пробивал хорват Петкович. – прим.). Он может быть одним из самых значимых.

Все сводится к определению точного момента, когда они бьют. Чтобы прыгнуть для того, чтобы отбить. Если прыгнешь до того, как они пробьют, что ж, они профессионалы: если они увидят движение, то ударят в другую сторону. Я высматривал нужный момент. И это сработало!» – признался Симон.

Напомним, ранее сообщалось, что Унаи Симон стал рекордсменом испанской сборной по количеству сэйвов в послематчевых пенальти.