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  4. Унаи СИМОН: «Я высматривал нужный момент»
Лига наций
19 июня 2023, 05:41 |
57
0

Унаи СИМОН: «Я высматривал нужный момент»

Испанский голкипер – о своих сэйвах в финале Лиги наций

19 июня 2023, 05:41 |
57
0
Унаи СИМОН: «Я высматривал нужный момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал парированные удары в серии послематчевых 11-метровых в финале Лиги наций с командой Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

«За свою карьеру я сделал множество сейвов. Не знаю, лучший ли это (когда пробивал хорват Петкович. – прим.). Он может быть одним из самых значимых.

Все сводится к определению точного момента, когда они бьют. Чтобы прыгнуть для того, чтобы отбить. Если прыгнешь до того, как они пробьют, что ж, они профессионалы: если они увидят движение, то ударят в другую сторону. Я высматривал нужный момент. И это сработало!» – признался Симон.

Напомним, ранее сообщалось, что Унаи Симон стал рекордсменом испанской сборной по количеству сэйвов в послематчевых пенальти.

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Унаи Симон сборная Испании по футболу Хорватия - Испания Лига наций
Источник УЕФА
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