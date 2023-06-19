Испания19 июня 2023, 04:38 |
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Симон стал рекордсменам сборной Испании
Голкипер обновил исторический рекорд Фурии Рохи
19 июня 2023, 04:38 |
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26-летний Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в послематчевых сериях 11-метровых.
В финале Лиги наций-2023 со сборной Хорватии Симон, который на клубном уровне защищает цвета «Атлетика» из Бильбао, парировал удары Ловро Маера и Бруно Петковича.
Таким образом, за все время выступлений в сборной Испании Унаи Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал Икеру Касильясу – 5 сэйвов.
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