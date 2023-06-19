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Испания
19 июня 2023, 04:38 |
369
0

Симон стал рекордсменам сборной Испании

Голкипер обновил исторический рекорд Фурии Рохи

19 июня 2023, 04:38 |
369
0
Симон стал рекордсменам сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

26-летний Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в послематчевых сериях 11-метровых.

В финале Лиги наций-2023 со сборной Хорватии Симон, который на клубном уровне защищает цвета «Атлетика» из Бильбао, парировал удары Ловро Маера и Бруно Петковича.

Таким образом, за все время выступлений в сборной Испании Унаи Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал Икеру Касильясу – 5 сэйвов.

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Унаи Симон Лига наций сборная Испании по футболу Хорватия - Испания сборная Хорватии по футболу
Источник Opta
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