Симон стал рекордсменам сборной Испании

26-летний Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в послематчевых сериях 11-метровых.

В финале Лиги наций-2023 со сборной Хорватии Симон, который на клубном уровне защищает цвета «Атлетика» из Бильбао, парировал удары Ловро Маера и Бруно Петковича.

Таким образом, за все время выступлений в сборной Испании Унаи Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал Икеру Касильясу – 5 сэйвов.