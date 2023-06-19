Испания19 июня 2023, 05:20 |
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Гави установил возрастной рекорд в сборной Испании
Хавбек отныне в истории Фурии Рохи
19 июня 2023, 05:20 |
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Полузащитник испанской «Барселоны» Гави установил историческое достижение в рядах сборной Испании.
18-летний Гави принял участие в триумфальном для испанцев финале Лиги наций против команды Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).
Таким образом, Гави стал самым молодым футболистом, выигрывавшим титул со сборной Испании.
Напомним, ранее сообщалось, что голкипер Унаи Симон обновил рекорд испанской сборной по количеству сэйвов в послематчевых пенальти.
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