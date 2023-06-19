Гави установил возрастной рекорд в сборной Испании

Полузащитник испанской «Барселоны» Гави установил историческое достижение в рядах сборной Испании.

18-летний Гави принял участие в триумфальном для испанцев финале Лиги наций против команды Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

Таким образом, Гави стал самым молодым футболистом, выигрывавшим титул со сборной Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер Унаи Симон обновил рекорд испанской сборной по количеству сэйвов в послематчевых пенальти.