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  4. Гави установил возрастной рекорд в сборной Испании
Испания
19 июня 2023, 05:20 |
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Гави установил возрастной рекорд в сборной Испании

Хавбек отныне в истории Фурии Рохи

19 июня 2023, 05:20 |
210
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Гави установил возрастной рекорд в сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Полузащитник испанской «Барселоны» Гави установил историческое достижение в рядах сборной Испании.

18-летний Гави принял участие в триумфальном для испанцев финале Лиги наций против команды Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

Таким образом, Гави стал самым молодым футболистом, выигрывавшим титул со сборной Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер Унаи Симон обновил рекорд испанской сборной по количеству сэйвов в послематчевых пенальти.

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Гави сборная Испании по футболу Лига наций Хорватия - Испания
Источник AS
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