Йосип ЮРАНОВИЧ: «Сборная Хорватии была так близка к трофею»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович дал оценку финальному поединку Лиги наций против команды Испании (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 4:5).

«Обе команды играли очень хорошо, но у нас остался горький привкус. Мы были так близки к трофею, но в итоге не выиграли его. Мне жаль, что я не пробил по воротам лучше, когда был в хорошей позиции, но сейчас нам нужно перевернуть эту страницу.

В следующем году Евро-2024, у нас еще есть отборочные матчи. Мы должны вернуться еще сильнее», – заявил Юранович.

Напомним, в матче за третье место в Лиге наций-2023 сборная Италии переиграла команду Нидерландов со счетом 3:2.