Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Третий июньский матч для сборной Украины
В понедельник, 19 июня сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) примет Мальту. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.
Украина – Мальта. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Украина с 3 очками в двух матчах идет второй в группе С. Мальта с 0 очков замыкает турнирную таблицу.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Мальта.
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