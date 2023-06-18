В понедельник, 19 июня сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) примет Мальту. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Украина – Мальта. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Украина с 3 очками в двух матчах идет второй в группе С. Мальта с 0 очков замыкает турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Мальта.