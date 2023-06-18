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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 19:32 |
739
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Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта

Третий июньский матч для сборной Украины

18 июня 2023, 19:32 |
739
0
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 июня сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) примет Мальту. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Украина – Мальта. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Украина с 3 очками в двух матчах идет второй в группе С. Мальта с 0 очков замыкает турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Мальта.

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Украина – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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