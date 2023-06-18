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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 15:50 |
928
4

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»

Бывший футболист – о реакции на арест Андрея Павелко

18 июня 2023, 15:50 |
928
4
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Instagram. Евгений Левченко

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на слова представителей УАФ по поводу ареста президента ассоциации Андрея Павелко.

«Мне очень стыдно из-за наших легенд. За Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина», – написал Левченко в твиттере, прикрепив одну из цитат последнего: «Над Павелко устраивают показательную расправу. Надеюсь, я немало сделал для Украины, чтобы меня услышал Зеленский».

Отметим, что Павелко отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.

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коррупция Андрей Павелко Евгений Левченко арест суд
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
и мне стыдно. 
в Европе спортивные успехи служат базой для создания репутации. И потом репутация тоже начинает приносить доход. Звезда спорта становится примером в жизни, пропагандирует ценности.
а наши спортивные звезды свою славу спешат продать за три копейки, продаться политикам, олигархам, коррупционерам, после чего ими пол вытирают.
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+1
GrekaBandera
Звісно є питання, але не Левченку судити - сидячи в Голандії
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0
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valerafan1
Хочеться запитати у Олега Володимировича Блохіна: Чому коли він тренував Динамо, то дуже ображався на суддів, які "вбивали" його команду і на Павелка, який керував цим процесом? А зараз так його захищає. Чому динамівські серця продалися за гроші негідника? Це ж не секрет, що в останні роки УАФ продонецький. 
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-1
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