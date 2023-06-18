Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Бывший футболист – о реакции на арест Андрея Павелко
Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на слова представителей УАФ по поводу ареста президента ассоциации Андрея Павелко.
«Мне очень стыдно из-за наших легенд. За Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина», – написал Левченко в твиттере, прикрепив одну из цитат последнего: «Над Павелко устраивают показательную расправу. Надеюсь, я немало сделал для Украины, чтобы меня услышал Зеленский».
Отметим, что Павелко отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.
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в Европе спортивные успехи служат базой для создания репутации. И потом репутация тоже начинает приносить доход. Звезда спорта становится примером в жизни, пропагандирует ценности.
а наши спортивные звезды свою славу спешат продать за три копейки, продаться политикам, олигархам, коррупционерам, после чего ими пол вытирают.