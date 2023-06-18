Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на слова представителей УАФ по поводу ареста президента ассоциации Андрея Павелко.

«Мне очень стыдно из-за наших легенд. За Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина», – написал Левченко в твиттере, прикрепив одну из цитат последнего: «Над Павелко устраивают показательную расправу. Надеюсь, я немало сделал для Украины, чтобы меня услышал Зеленский».

Отметим, что Павелко отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.