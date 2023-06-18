Ястремская проиграла финал квалификации на турнире в Бирмингеме
Украинка в третий раз подряд уступила Терезе Мартинцовой из Чехии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) неудачно завершила выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В финале отбора украинка проиграла чешке Терезе Мартинцовой (№121 WTA).
Бирмингем. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 3:6, 6:7(2)
Это была третья встреча теннисисток, украинка все проиграла.
Ранее Даяна выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко.
В основе турнира в Бирмингеме сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Они уже узнали своих соперниц.
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