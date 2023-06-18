Ястремская проиграла финал квалификации на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) неудачно завершила выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале отбора украинка проиграла чешке Терезе Мартинцовой (№121 WTA).

Бирмингем. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 3:6, 6:7(2)

Это была третья встреча теннисисток, украинка все проиграла.

Ранее Даяна выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко.

В основе турнира в Бирмингеме сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Они уже узнали своих соперниц.