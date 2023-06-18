Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская проиграла финал квалификации на турнире в Бирмингеме
WTA
18 июня 2023, 14:50 | Обновлено 18 июня 2023, 14:55
1223
9

Ястремская проиграла финал квалификации на турнире в Бирмингеме

Украинка в третий раз подряд уступила Терезе Мартинцовой из Чехии

18 июня 2023, 14:50 | Обновлено 18 июня 2023, 14:55
1223
9
Ястремская проиграла финал квалификации на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) неудачно завершила выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале отбора украинка проиграла чешке Терезе Мартинцовой (№121 WTA).

Бирмингем. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 3:6, 6:7(2)

Это была третья встреча теннисисток, украинка все проиграла.

Ранее Даяна выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко.

В основе турнира в Бирмингеме сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Они уже узнали своих соперниц.

По теме:
Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
WTA Бирмингем Даяна Ястремская Тереза Мартинцова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
Футбол | 18 июня 2023, 12:00 8
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?

Украинский форвард часто пересекается с игроками мадридского «Атлетико»

Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Футбол | 18 июня 2023, 06:20 0
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024

Главные новости за 17 июня на Sport.ua

Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Футбол | 17.06.2023, 23:59
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте
Теннис | 18.06.2023, 04:48
Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте
Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Футбол | 17.06.2023, 23:12
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Тереза зробила те, що й була повинна. Шкода, що це не вдалося вчора Лесі, тоді сьогодні було б значно цікавіше.
Ответить
+6
Andrey_1992
Питання до Даяни одне "Нах ти тоді вчора Лесю обігрувала?" Якби Леся сьогодні грала, впевнений, що пройшла би Терезу
Ответить
+5
Fdail
Вибити з легкістю Лесю , щоби потім показати.... ось це? Це останній мій коментар щодо будь-якої гри Даяни Ястремської , я довго терпів, мучився, катував себе, дивлячись її матчі,  але на цьому все.
Ответить
+4
Обсервер Влад
Ви не розумієте, це така хитра тактика від Ястремської - хоче отримати лакі лузера, щоб потім усіх винести в турнірі
Ответить
+3
Александр Ад
Даяся.як ти вчора виграла у Лесі?Чи з нашими грати псіхіка не підводить?
Ответить
+3
Vova Chol
Якого я дивлюся цю лузершу ?!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Santk86
Я в первый раз вижу, как Даяну именно переигрывают в теннис, а не она сама все отдает. Соперница была быстрее и практически не ошибалась, но даже здесь у Даяны были шансы, но она их всех расстреляла по аутам.  
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Это тебе не дилдоки снимать)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
17.06.2023, 14:38 16
Теннис
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
18.06.2023, 04:09 4
Теннис
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
18.06.2023, 08:56 18
Футбол
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 8
Война
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
17.06.2023, 01:47 10
Футбол
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
17.06.2023, 09:21 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем