Евгений НОВАК: «Легко с северомакедонцами не бывает никому»

34-летний центральный защитник «Колоса» Евгений Новак, выступавший с 2015 по 2020 годы за северомакедонский «Вардар», прокомментировал волевую победу сборной Украины над национальной командой Северной Македонии (3:2) в матче квалификации Евро-2024.

– Ты длительное время играл в лучшей команде чемпионата Северной Македонии – «Вардаре». Наверняка многих футболистов нынешней сборной Македонии ты хорошо знаешь. Что бы ты сказал об уровне этих игроков?

– Понятно, что многих ребят знаю, ведь они все начинали свою карьеру в македонских клубах. Минимум семь человек, из нынешнего состава, я достаточно хорошо знаю. Плюс я знаком и с наставником команды Благое Милевски. Раньше он работал в молодежной сборной Северной Македонии.

Накануне встречи с парой ребят я общался по телефону. Не о футболе, правда, а о жизни. Сейчас в составе сборной Северной Македонии играют футболисты, которые защищают цвета хороших европейских клубов – «Наполи», «Удинезе», «Фенербахче», «Динамо» (Загреб). Элиф Элмас – один из ключевых футболистов «Наполи», который стал чемпионом Италии. Его класс вы видели, когда он забил второй мяч Трубину. Все футболисты из Балкан индивидуально сильные ребята. Легко с ними не бывает никому.

– Особенно они сильны дома. Так ли это?

– Да. Для меня немного удивительно видеть полупустые трибуны во вчерашнем поединке. На игре Северная Македония – Украина было около 15 000 зрителей. Возможно дождь, шедший практически целый день, не способствовал походу на стадион. А ведь стадион вмещает 35 000 зрителей.

Раньше, когда «Вардар» впервые завоевал право играть в групповом турнире Лиги Европы, на наши домашние матчи ходило практически по 30-35 тысяч наших болельщиков. А ведь это было всего 5 лет назад. На гандбол, к примеру, ходит около 7 тысяч болельщиков, зал на играх «Вардара» всегда забит под завязку.

– Первый тайм сборной Украины откровенно не удался. Если бы не Трубин, то счет мог бы быть и 3:0 в пользу хозяев. С чем ты связываешь такую игру украинской сборной?

– Я изначально знал, что нашей сборной придется трудно в Скопье. Хозяева играли в три центральных защитника. Полагаю, наши ребята не разобрались с построением игры противника. Да и пенальти, назначенный в наши ворота, многое изменил. А уж когда Элмас забил издали, стало тяжело. Но в перерыве Сергею Станиславовичу удалось достучаться до футболистов. Были произведены две замены и Украина перевернула игру.

– Наверняка, в перерыве игры, никто уже не верил в победу сборной Украины?

– Возможно. Лично я хотел, чтобы мы, хотя бы сравняли счет. Веры в победу особо не было. Но сборная Украины вернулась в игру. Еще, что я заметил, кипер хозяев начал очень рано тянуть время, не спеша, вводя мяч в игру. Это всегда наказывается.

– Нечасто увидишь, что защитники – Забарный и Конопля отличились забитыми мячами. Причем, это их первые голы в составе национальной сборной Украины…

– Илья Забарный забил после стандарта. Игры в АПЛ ему помогли. Пусть он много пропустил из-за травмы, но он успел почувствовать уровень лучшей лиги в Европе. А Ефим Конопля здорово играет в атаку. Мы это видим по его игре в Шахтере. Конопля высоко всегда действует, вот в этом моменте он смог завершить точным ударом передачу от Мудрика.

– Кто для тебя, лучший футболист нашей сборной в Скопье?

– Виктор Цыганков. Теперь я больше смотрю, как он играет без мяча, как он врывается в зоны. Пребывание в «Жироне» пошло ему на пользу. Виктор забил решающий гол и сделал голевую передачу на Забарного. А третий гол – я это называю быстрые шахматы. Как Цыганков среагировал и вбежал в свободную зону.

– Какой гол в исполнении игроков сборной Украины был ключевым?

– Для меня, первый, в исполнении Ильи Забарного. Мы довольно рано отыграли один мяч и времени, чтобы изменить счет, было предостаточно. Все-таки нам противостоял соперник, не уровня, условного Манчестер Сити. Македонцы тоже не сразу среагировали на изменения в игре сборной Украины.