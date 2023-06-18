ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Махадаонда», рассказал, что часто пересекается с игроками мадридского «Атлетико».

«Атлетико» снимает у нашего клуба базу. Сейчас они строят другую большую базу и через полтора – два года туда переедут, а наш клуб будет на той базе, где они сейчас. Футболистов вижу часто, потому что это такой район, где живут все с «Атлетико». Ходим в один супермаркет.

Виделся недавно с Моратой. Он ко мне первый подошел в супермаркете, потому что я не сильно люблю подходить, фотографироваться. Если бы был с ребенком, то тогда да, потому что он любит «Атлетико». А так он сам подошел, сказал: «Привет, Зозуля». Я говорю: «Откуда ты меня знаешь?». Он говорит: «Ну, мы же играли, я все помню». Думаю, откуда он меня помнит? А мы когда за сборную 0:1 проиграли, он забил. Мы тогда на память сфотографировались. Здесь в ресторанах, на улице можно встретить любого футболиста», - сказал Зозуля.

Напомним, в 2015 году сборная Украины проиграла Испании (0:1) в квалификации Евро-2016. Роман Зозуля в том матче отыграл 32 минуты, а Альваро Мората забил победный гол.