Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля рассказал о своих сложных отношениях с экс-наставником национальной команды Андреем Шевченко.

«Мне пишут, что у меня обида, что он не вызывал меня в сборную. Кто меня прекрасно знает, как человека… Он меня не то, что не вызывал. Я сам отказался от сборной. Посмотрите мой пост, где-то 2016-2017 год. Ну, я сам написал, что отказываюсь от сборной.

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Я все прекрасно понимал, я ведь не маленький мальчик. Понимал, что Шевченко, если и будет вызывать, то будет сажать меня на трибуны. Я этого не хочу. Я ему позвонил перед этим постом и спросил.

Что я отказываюсь от сборной, потому что у меня нет игровой практики. Когда появится, вам решать, вызвать или нет. Все. Он сказал: «Вау, супер, ты мужик, ты класс, конечно, пиши пост.

Он бегал потом по сборной и говорил ребятам: «Зозуля такой плохой, нас бросил. Видели, что он написал?». Многие такие ситуации есть, которые мне неприятны», – сказал Зозуля.