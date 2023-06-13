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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Чемпионат Европы
13 июня 2023, 15:55 | Обновлено 13 июня 2023, 17:08
2477
13

Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»

Известный форвард – о конфликте с легендой

13 июня 2023, 15:55 | Обновлено 13 июня 2023, 17:08
2477
13
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
УАФ. Роман Зозуля и Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля рассказал о своих сложных отношениях с экс-наставником национальной команды Андреем Шевченко.

«Мне пишут, что у меня обида, что он не вызывал меня в сборную. Кто меня прекрасно знает, как человека… Он меня не то, что не вызывал. Я сам отказался от сборной. Посмотрите мой пост, где-то 2016-2017 год. Ну, я сам написал, что отказываюсь от сборной.

Я все прекрасно понимал, я ведь не маленький мальчик. Понимал, что Шевченко, если и будет вызывать, то будет сажать меня на трибуны. Я этого не хочу. Я ему позвонил перед этим постом и спросил.

Что я отказываюсь от сборной, потому что у меня нет игровой практики. Когда появится, вам решать, вызвать или нет. Все. Он сказал: «Вау, супер, ты мужик, ты класс, конечно, пиши пост.

Он бегал потом по сборной и говорил ребятам: «Зозуля такой плохой, нас бросил. Видели, что он написал?». Многие такие ситуации есть, которые мне неприятны», – сказал Зозуля.

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Роман Зозуля Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
Источник Sportarena
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Комментарии 13
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Alex AS
не много ли чести шеве как главному бегать и доказывать шо то из-за какой-то кукушки незабивной? больше на байку похоже
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+4
Leo Leo
Где Зозуля вечно геморр какой-то.. 
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+2
umnuy2
кто такой зозуля и кто Шева,рома лучше вернись к нам под обстрелы и побегай с пацанами в УПЛ а не прячеся в пятой лиге испании....меня Шева тоже в сборную не вызывал
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+2
DK1961
С одной стороны Зозуля - да - обиженный. С другой стороны, Шева человек достаточно скользкий, если не сказать приспособленец по жизни. Доказательство - хотя бы его служение подкаблучником у мадам Королевской. 
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+2
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pol-55
Ой шо буде,якщо Шева поїде на похорон Берлусконі.
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+1
FRESH VIP
І для тих хто мінусує Роман із 14 року кричяв що... Це нацисти чі рашисти, він молодець тоже!!! 
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0
FRESH VIP
Шева легендарний футболіст України, Зозуля, людина яка волонтерить із 2014 і підтримує ЗСУ, року, а шо там було то таке, Шева був тренером він вирішував)) 
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0
Sergey Romanchik
Слова обиженного человека 
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0
Умник
Питання до вас спорт.юа
15 місяць війни вам мало срачів?
Ну є позиція Зозулі є позиція Шеви.
Невже клікбейт вижливіший ніж об'єднання?
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0
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Andre_1927
Зозуля ,для чого ці плітки, ти що баба?
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-1
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