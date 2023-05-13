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Украина
13 мая 2023, 12:25 |
505
1

Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем

Шевченко с сербским теннисистом сидели рядом на миланском дерби

13 мая 2023, 12:25 |
505
1
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем

Украинский форвард Роман Зозуля резко раскритиковал Андрея Шевченко за то, что во время недавнего миланского дерби он сидел на трибунах рядом с Новаком Джоковичем:

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты?

Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то кроме записи промороликов на тебе лежит еще и репутационная ответственность. И уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом.

Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость?

Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец – активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из рф и рб в спорт?

Очевидно, что он знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах россии, когда просил снять с него санкции, они ведь были бизнес-партнерами до ноября 2022 года.

Как и знал, что Инфантино полностью управляемый и коррумпированный россией, когда фотографировался с ним.

Как знал, что идет в НОК, кишащий бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку.

Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш посол тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?

Я долго молчал на этот счет и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?

И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По-вашему, это не ко времени или есть другая причина?».

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Роман Зозуля Андрей Шевченко Новак Джокович
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BUROSTAVOK
Кто така зозуля,а кто такий ШЕВА???Різниця зрозуміла...Латентний зозуля як і твое відро
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