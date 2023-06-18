Илья ЗАБАРНЫЙ: «В Англии стал больше нарабатывать игру головой»

20-летний защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал волевую победу над Северной Македонией (3:2) в матче квалификации Евро-2024. Футболисту, выступающему на клубном уровне за английский «Борнмут», удалось отличиться отличиться дебютным голом за национальную команду.

«Второй гол в карьере. Дальше будет больше. Это важный мяч, важная победа для всей Украины. Многие пришли поддержать нас, спасибо очень.

Первый тайм? Не знаю, что случилось. Настрой был хороший. Не пошло у всей команды, но в перерыве сделали анализ, нашли ошибки. Потом вышли, знали, что делать, стали больше атаковать. Это дало результат.

Ждали, что будет трудная игра. Соперник неуступчив, умеет атаковать. В первом тайме было тяжело, нужно было найти ключ к этой команде.

Мой гол? Важно было начать. Неважно, кто забьет мяч – нападающий или защитник. Это заслуга всей команды, наигравшей на гол».

Да, в перерыве нам указали на ошибки. Проанализировали все и вышли атаковать флангами, играть с мячом.

В Англии я больше стал нарабатывать игру головой. Надо начинать забивать», - сказал Забарный.