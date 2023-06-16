Украина. Премьер лига16 июня 2023, 23:12 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
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ВИДЕО. Забарный забил дебютный гол в составе сборной Украины
26-й матч в сборной
16 июня 2023, 23:12 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2657
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В матче отбора Евро-2023 Северная Македония - Украина защитник Илья Забарный забил свой первый гол в составе национальной сборной.
20-летний игрок отыграл один мяч после углового, но счет 2:1 в пользу соперника.
Для Забарного это 26-й матч в сборной.
Ілля Забарний - гол №1 за збірну (в 26-му матчі)— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 16, 2023
І знаєте, що? Вперше забиває за Україну представник Борнмута (Англія) #MKDUKR pic.twitter.com/qt2R6xnCzx
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