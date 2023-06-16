ВИДЕО. Забарный забил дебютный гол в составе сборной Украины

В матче отбора Евро-2023 Северная Македония - Украина защитник Илья Забарный забил свой первый гол в составе национальной сборной.

20-летний игрок отыграл один мяч после углового, но счет 2:1 в пользу соперника.

Для Забарного это 26-й матч в сборной.