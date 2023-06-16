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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 23:12 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2657
0

ВИДЕО. Забарный забил дебютный гол в составе сборной Украины

26-й матч в сборной

16 июня 2023, 23:12 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2657
0
ВИДЕО. Забарный забил дебютный гол в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2023 Северная Македония - Украина защитник Илья Забарный забил свой первый гол в составе национальной сборной.

20-летний игрок отыграл один мяч после углового, но счет 2:1 в пользу соперника.

Для Забарного это 26-й матч в сборной.

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Источник Sport.ua
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