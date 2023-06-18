Чемпионат Европы18 июня 2023, 09:59 | Обновлено 18 июня 2023, 10:08
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Стив КЛАРК: «Шотландия словила свою волну»
Наставник шотландской сборной – о третьей подряд победе в квалификации Евро-2024
18 июня 2023, 09:59 | Обновлено 18 июня 2023, 10:08
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над национальной командой Норвегии (2:1) в третьем туре отбора к чемпионату Европы 2024.
«Мы словили свою волну, ребята верили в себя и шли вперед. Пропущенный гол разочаровал, но очень обрадовала реакция. Теперь мы лидируем в группе, что очень приятно», - сказал Кларк.
В следующем своем матче шотландцы, которые за три тура набрали максимальные 9 очков, сыграют 20 июня против сборной Грузии.
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