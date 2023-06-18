Стив КЛАРК: «Шотландия словила свою волну»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над национальной командой Норвегии (2:1) в третьем туре отбора к чемпионату Европы 2024.

«Мы словили свою волну, ребята верили в себя и шли вперед. Пропущенный гол разочаровал, но очень обрадовала реакция. Теперь мы лидируем в группе, что очень приятно», - сказал Кларк.

В следующем своем матче шотландцы, которые за три тура набрали максимальные 9 очков, сыграют 20 июня против сборной Грузии.