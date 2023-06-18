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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 09:59 | Обновлено 18 июня 2023, 10:08
12
0

Стив КЛАРК: «Шотландия словила свою волну»

Наставник шотландской сборной – о третьей подряд победе в квалификации Евро-2024

18 июня 2023, 09:59 | Обновлено 18 июня 2023, 10:08
12
0
Стив КЛАРК: «Шотландия словила свою волну»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над национальной командой Норвегии (2:1) в третьем туре отбора к чемпионату Европы 2024.

«Мы словили свою волну, ребята верили в себя и шли вперед. Пропущенный гол разочаровал, но очень обрадовала реакция. Теперь мы лидируем в группе, что очень приятно», - сказал Кларк.

В следующем своем матче шотландцы, которые за три тура набрали максимальные 9 очков, сыграют 20 июня против сборной Грузии.

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Источник BBC
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