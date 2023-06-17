Норвегия – Шотландия – 1:2. Камбек шотландцев после гола Холанда. Видео

В субботу, 17 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Норвегии и Шотландии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «тартановой армии».

На 61-й минуте звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти. Все шло к победе хозяев поля, однако на 87-й и 89-й минутах Линдон Дайкс и Кенни Маклин соответственно отличились за гостей, тем самым вырвав победу для своей команды.

Евро 2024. Квалификация

Группа А. 3-й тур, 17 июня

Норвегия – Шотландия – 1:2

Голы: Холанд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89