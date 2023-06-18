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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 08:19 | Обновлено 18 июня 2023, 09:33
743
3

Франческо БАРАНКА: «Мои глубокие соболезнования Андрею Павелко»

Функционер – об аресте президента УАФ

18 июня 2023, 08:19 | Обновлено 18 июня 2023, 09:33
743
3
Франческо БАРАНКА: «Мои глубокие соболезнования Андрею Павелко»
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Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко. В этот момент слова тех, кого мы дисквалифицировали и кто обещал отомстить, звучат особенно зловеще.

Мы разгромили преступную организацию, которая незаконно зарабатывала миллионы евро, и поставили Украину в пример всей Европе, и все это благодаря президенту Павелко. Мы остановили пиратство, которое иссушало украинский футбол, и это тоже благодаря дальновидности президента Павелко.

А что, если за этим судебным преследованием действительно стоит попытка вернуть ситуацию, в которой провайдеры грабили украинский футбол.

Мы отчаянно боремся против субъектов, которые продолжают подпитывать военную машину государства-оккупанта, и это тоже благодаря президенту Павелко, который никогда не колебался идти против этих субъектов.

Что, если за этим нарушением всех базовых прав подозреваемого действительно стоит желание защитить этих субъектов, которые являются спонсорами терроризма.

Договорные матчи – это ужасное явление, которое исчисляется миллионами евро, и я уже много раз наблюдал за шагами преступных организаций, которые стремятся уничтожить тех, кто с ними борется.

Подтверждая свою глубокую человеческую и профессиональную солидарность с президентом, я продолжаю верить в «справедливое» правосудие и надеюсь, что я ошибаюсь», - написал Баранка.

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Франческо Баранка коррупция Андрей Павелко арест суд
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serhiy
Піпець. Вони нас спасають,а ми їх по тюрмах ...Ще один сказочний долбодятел.
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+1
obeton
Хлопці ви доказали , що величина в історії футболу. І  кидати свою репутацію на захист проходящого футбольного чинуші не варта.  Судді розберуться.   А  Андріюку  респект і уважуха.
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0
AndiM
Шо воно несе? Кого вони там розгромили? Провели якусь тупу піар акцію без результатів, ось і весь ваш "розгром".
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0
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