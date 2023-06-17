Илья ЗАБАРНЫЙ: «Важная победа, важные три очка»

Игрок обороны сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поединок квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии (3:2). В нем он, как известно, отметился голом при счете 2:0 в пользу соперника, чем положил начало камбеку украинской команды.

– Важная победа, важные три очка. Знаете, это очень важный гол, я считаю. Счастлив забить свой первый гол за национальную сборную и помочь команде. Конечно, я очень рад этому.

– Получили много поздравлений?

– Да, поздравления уже получил – от жены, от семьи. Это очень приятно. Спасибо всем за поддержку, кто верил в нас.

– Ваш гол переломил ход поединка и вдохновил команду. Какие впечатления были сразу после финального свистка?

– Матч был тяжелым, а первый тайм был очень тяжелым. Мы его немного провалили, но в перерыве в раздевалке мы пообщались, выявили наши ошибки, улучшили игру и вышли на поле с совсем другим настроением. Начали больше атаковать, спокойно владеть мячом. Конечно, приятно, когда ты проигрываешь, а потом отыгрываешь три мяча и побеждаешь. Это для нас очень важно. Наш народ имеет силу и дух. Это надо транслировать на весь мир не только футбол, а всем, чем только можем. Надо давать надежду всем украинцам.