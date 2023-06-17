Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»

Бывший игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Владимир Ковалюк поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 между сборными Северной Македонии и Украины (2:3).

– Если откровенно, то сразу и не вспомнишь, когда наша сборная была еще такой беспомощной, как в первом тайме отчетного поединка. И это еще хорошо, что обошлось лишь двумя пропущенными мячами... Хотя после результативной ничьей в недавнем спарринге в гостях с именитой Германией, казалось, что подопечные Сергея Реброва без особого труда деклассируют северомакедонцев.

– Тогда, почему поединок в Скопье оказался таким валидольным, чем можно объяснить такие сумасшедшие перепады в игре наших футболистов?

– С Германией и Северной Македонией украинцы действовали по одной схеме, в частности, Цыганкову снова доверили роль, так называемой «десятки». Но матч в Бремене был товарищеский, соперники особо не выкладывались. Действиям немцев не хватало компактности и гостям на пространстве часто удавались острые контрвыпады. Вчера была совсем другая ситуация. Поединок шел в зачет Евро, северомакедонцы дорожили мячом, не позволяя гостям использовать свой «конек» - быстрый переход от защиты к наступлению. К тому же, гости грешили неточными передачами и им было сложно наладить комбинационную игру. Но главное, что они уступали в скорости принятия решений и поэтому приходилось значительно чаще фолить.

– По вашему мнению, какие замены надо было сделать в перерыве новому тренеру – Реброву, чтобы добиться перелома?

– В таких случаях говорят, что можно было смело менять всю команду... Но будь моя воля я бы заменил, прежде всего, кого-то из полузащитников, того же Ярмоленко, который не только был неэффективен в атаке, но и не успевал помогать Тымчику в обороне. Ребров все же, решил произвести замены по позициям: вместо выпадающего из ансамбля Довбика вышел более цепкий Ванат, а Конопля должен был навести порядок на фланге, за который отвечал Тымчик. И следует отдать должное Реброву, он не ошибся со «свежими» игроками, в частности, Конопля сравнял счет, после того, как Забарный забил после подачи углового, хотя в целом, во втором тайме характер игры не очень изменился. Разве что наши начали более высоко встречать хозяев, что позволило отодвинуть игру от своих владений.

– Действия гостей, действительно, не впечатляли и после перерыва, что же тогда помогли одержать суперволевую победу?

– Наши также добавили в интенсивности, хозяевам становилось все труднее проводить позиционные атаки. Гостям изрядно повезло, что два первых удара в створ ворот оказались результативными. Балканцы от этого не оправились, ведь, складывалось, впечатление, что все под их контролем. Куда-то исчезла слаженность, а когда выдержка изменила Муслиу, которого удалили с поля, то появилась надежда, что все для украинцев закончится счастливо. И им, действительно, довольно быстро удалось реализовать «лишнего».

И хотя говорят, что победителей не судят, однако игра украинцев в Скопье оставила неприятный осадок. Хорошо, что на этот раз обошлось, но убежден, что при таком ходе событий, если бы нашими соперниками были англичане или итальянцы, то они бы своего не упустили. Уже очевидно, что у Сергея Реброва - непочатый край работы, ведь сразу несколько позиций вызывают серьезное беспокойство.