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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 10:38 | Обновлено 17 июня 2023, 10:42
1915
1

Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»

Роберт Стояновский – о матче с командой Сергея Реброва

17 июня 2023, 10:38 | Обновлено 17 июня 2023, 10:42
1915
1
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Стояновский

Помощник главного тренера сборной Северной Македонии Благои Милевского, Роберт Стояновский, дал оценку матчу отбора на Евро-2024 против сборной Украины (2:3). Ему пришлось прокомментировать игру ввиду дисквалификации наставника команды.

«Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслуженная. Тут дело в ментальности. Рад за наших ребят, которые показали тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.

Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, которые все время выступают в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах», – заявил Стояновский.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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New Zealander
Не отримують належного ігрового часу в своїх командах? Так це ж він сказав про наших. Хіба у Мудрика чи Забарного достатньо ігрового часу? 
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