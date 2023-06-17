Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»

Помощник главного тренера сборной Северной Македонии Благои Милевского, Роберт Стояновский, дал оценку матчу отбора на Евро-2024 против сборной Украины (2:3). Ему пришлось прокомментировать игру ввиду дисквалификации наставника команды.

«Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслуженная. Тут дело в ментальности. Рад за наших ребят, которые показали тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.

Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, которые все время выступают в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах», – заявил Стояновский.