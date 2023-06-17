Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Роберт Стояновский – о матче с командой Сергея Реброва
Помощник главного тренера сборной Северной Македонии Благои Милевского, Роберт Стояновский, дал оценку матчу отбора на Евро-2024 против сборной Украины (2:3). Ему пришлось прокомментировать игру ввиду дисквалификации наставника команды.
«Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслуженная. Тут дело в ментальности. Рад за наших ребят, которые показали тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.
Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, которые все время выступают в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах», – заявил Стояновский.
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