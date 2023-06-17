Ефим КОНОПЛЯ: «В раздевалке нам показали ошибки, нужно добавить в желании»

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

Украинский защитник Ефим Конопля поделился эмоциями после окончания встречи:

– Расскажи о своих ощущениях, как это – выйти и помочь команде одержать такую непростую победу?

– Ощущения очень положительные, потому что помог выиграть команде. Я считаю, что приложил усилия и немного освежил игру, и нам это действительно помогло, я очень рад этому.

– Что было в раздевалке? Как настраивались на второй тайм?

– В раздевалке нам показали наши ошибки, которые мы делали в первом тайме. Сказали, что нужно немного добавить в желании, потому что в первом тайме проигрывали борьбу, подборы, игра не шла, а во втором тайме вышли, добавили и все получилось, – сказал Конопля.