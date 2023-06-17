Михаил МУДРИК: «Никогда не сомневайтесь во мне»

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

Украинский вингер Михаил Мудрик прокомментировал победу команды:

– Сегодня первый тайм не удался. Какие мысли были? Почему так включились во втором, что изменилось?

– Я не знаю, не могу сказать, что получились не настроенные на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что «или пан, или пропал», начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду.

– Все ждали твоего прохода. Во втором тайме удалось. Конопля сказал, что эти моменты у вас отработаны очень хорошо.

– Во-первых, хочу сказать: «Никогда не сомневайтесь во мне». Во-вторых, с Коноплей у нас и за «Шахтер» были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

– Вторая передача – на победный гол Цыганкова. Расскажи о нем.

– Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону, – сказал Мудрик.

– Что для тебя означает приезд в сборную?

– Скажу честно, это такой кайф. Все свои ребята. Очень кайфую со времен в сборной. Классный тренерский штаб, приятно с ними работать. Все стремятся только к победе и хорошей игре. Правильное настроение. Скучал по ребятам, приятно с ними проводить время. После таких матчей – вдвое приятнее.

– Что Ребров хочет от вас во время тренировок?

– Думаю, что он приносит это правильное настроение, заряд. Он доступными словами объясняет, что от нас требуется. И за что мы сражаемся. Это и так все понимают, но он каждый раз подчеркивает, чтобы никто не забывал. Это всегда внутри двигатель запускается, это что касается настроения. А еще плюс футбол… Очень у него классные помощники тоже. Мне нравится.

– На Мальту не планируете выключать двигатель?

– Нет, только победа, – сказал Мудрик.

Михаил отметился 2 ассистами: вначале он отдал голевую передачу на Ефимя Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам.