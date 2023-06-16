Чемпионат Европы16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:13
1089
1
Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты
16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024
16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:13
1089
1
16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы.
В воротах футбольного карлика побывало 4 мяча. Сборная Англии с 9 очками возглавляет группу C.
Квалификация Евро-2024
3-й тур, 16 июня
Мальта – Англия – 0:4
Голы: Апап, 8 (автогол), Александр-Арнольд, 28, Кейн, 31, Уилсон, 82 (пен).
Турнирная таблица
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