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Евро
Мальта
16.06.2023 21:45 – FT 0 : 4
Англия
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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:13
1089
1

Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024

16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:13
1089
1
Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы.

В воротах футбольного карлика побывало 4 мяча. Сборная Англии с 9 очками возглавляет группу C.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 16 июня

Мальта – Англия – 0:4

Голы: Апап, 8 (автогол), Александр-Арнольд, 28, Кейн, 31, Уилсон, 82 (пен).

Турнирная таблица

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Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Мальты по футболу
Источник Sport.ua
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Springfield
Это пыль.  Вон бульбы Израилю дома проиграли на 85 и 90 -  1:2.
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