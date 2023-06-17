16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Англии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «трех львов».

Отметим, что в группе С также выступает команда Украины. «Сине-желтые» после двух сыгранных матчей имеют 3 очка и располагаются на 4-й позиции. Англичане возглавляют группу с 9 очками из 9 возможных.

Евро 2024. Квалификация

Группа C. 3-й тур, 16 июня

Мальта – Англия – 0:4

Голы: Арар, 8 (автогол), Александр-Арнольд, 28, Кейн, 31 (пен.), Уилсон, 83