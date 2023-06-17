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Евро
Мальта
16.06.2023 21:45 – FT 0 : 4
Англия
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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 05:13 | Обновлено 17 июня 2023, 05:15
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Мальта – Англия – 0:4. Львы уверенно лидируют в группе с Украиной. Видео

Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе C

17 июня 2023, 05:13 | Обновлено 17 июня 2023, 05:15
502
0
Мальта – Англия – 0:4. Львы уверенно лидируют в группе с Украиной. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Англии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «трех львов».

Отметим, что в группе С также выступает команда Украины. «Сине-желтые» после двух сыгранных матчей имеют 3 очка и располагаются на 4-й позиции. Англичане возглавляют группу с 9 очками из 9 возможных.

Евро 2024. Квалификация

Группа C. 3-й тур, 16 июня

Мальта – Англия – 0:4

Голы: Арар, 8 (автогол), Александр-Арнольд, 28, Кейн, 31 (пен.), Уилсон, 83

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Англия).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Англия).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Фердинандо Апап (Мальта).
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Источник Sport.ua
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